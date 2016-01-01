بالتفاصيل...فضيحة جنسية جديدة بطلها طبيب جراح بمراكش وفتاة في 16 من عمرها
أخبارنا المغربية : العربي المرضي
بعد الأستاذ الجامعي المتورط ببيع النقط مقابل "خدمات جنسية" من الطالبات بتطوان، جاء الدور هذه المرة على طبيب جراح معروف بمراكش والذي وقع هو الآخر ضحية "شهوانيته" ليجد نفسه فجأة أمام القضاء بتهم ثقيلة.
وحسب يومية الأخبار في عددها ليوم غد، فإن الجراح المذكور تورط في علاقة غير شرعية مع تلميذة قاصر تبلغ من العمر 16 سنة، حيث كانت تداوم على زيارته في شقته ليقضيا أوقاتا من المتعة الحرام، غير مبال بكونها صغيرة السن ولا تدرك خطورة ما تقوم به.
وحسب ذات المصدر، فإن إدارة المدرسة هي التي تفطنت للأمر، حيث أبلغت عائلة التلميذة بكون غيابها أصبح مثيرا للاستغراب رغم كونه مبررا بشواهد طبية، حيث فاق مجموع عدد أيام الغياب 150 يوما، وهو ما فاجأ العائلة التي حاصرت ابنتها بالأسئلة لتكشف لهم السر الدفين.
هذا ويتابع الطبيب أمام القضاء بتهم تتعلق بالتغرير بقاصر ومنح شهادات طبية تتضمن بيانات كاذبة.
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