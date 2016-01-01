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وفاة عامل اثر تعرضه لصعقة كهربائية بمرتيل

بواسطة أخبارنا المغربية 29 دقيقة مضت
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وفاة عامل اثر تعرضه لصعقة كهربائية بمرتيل

أخبارنا المغربية - سعيد المهيني  

 تعرض " جباس " من مدينة تطوان  لصعقة كهربائية  اودت بحياته اثناء عمله بتجزئة دار الخير بالرميلات بمرتيل  في ملكية المنعش العقاري " الرباحي " مساء يوم الخميس 11 ماي الجاري...

مصادر من عين المكان افادت ان الهالك  يدعى " مصطفى .د" من مواليد 1979  يسكن بتطوان متزوج ،  تعرض لصعقة كهربائية حين كان  ينقش الجبس في سقف احدى الغرف ليلامس الاسلاك الكهربائية العارية...

وقد حلت الى عين المكان  السلطات المحلية وعناصر من الشرطة العلمية التي قامت بمعاينة  جثة الهالك ومكان الحادث قبل نقل الضحية الى مستشفى سانية الرمل ، وقد تم فتح تحقيق في الحادث للوقوف على اسبابه وملابساته...


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