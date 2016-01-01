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"نهاية المقاتلين" المغاربة في سوريا والعراق اقتربت .. 300 فقط مازالوا أحياء !

بواسطة أخبارنا المغربية 17 دقيقة مضت
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"نهاية المقاتلين" المغاربة في سوريا والعراق اقتربت .. 300 فقط مازالوا أحياء !

أخبارنا المغربية : 

بعد 5 سنوات من تدفق المتطوعين الجهاديين المغاربة على معاقل التنظيمات الجهادية في سوريا والعراق ثم ليبيا لاحقا، لم يبق منهم في الوقت الحالي سوى أقل من 300 مقاتل ، أغلبهم في تنظيم الدولة الإسلامية " داعش ".

وأضافت يومية " أخبار اليوم " في عددها ليوم غد الجمعة، نقلا عن الداخلية، عبد الوافي الفتيت، الذي أعلن ذلك يوم الاثنين في مجلس النواب، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته، أن العدد الإجمالي لهؤلاء المقاتلين، الذين بدأوا يغادرون البلاد منذ 2012 ، وصل 1631 شخصا، 588 منهم لقوا مصرعهم في المعارك هناك.

وأضاف الوزير أن هذا العدد يشمل 284 امرأة و333 طفلا التحقوا أيضا بمعاقل التنظيمات المتشددة، ناهيك عن 265 عادوا إلى المغرب، بينهم 52 امرأة و15 طفلا.

 
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