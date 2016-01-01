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الإعلامية سميرة الفيزازي في مصحة خاصة و وضعيتها الصحية جد حرجة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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الإعلامية سميرة الفيزازي في مصحة خاصة و وضعيتها الصحية جد حرجة

أخبارنا المغربية : متابعة

أكدت مصادر مقربة من الإعلامية المغربية سميرة الفيزازي، أنها تعيش  وضعيا صحيا حرجا، بعدما اشتد عليها مرض سرطان الثدي ، بالرغم من مجهودات الأطباء و حصص العلاج الكيميائي التي خضعت لها منذ سنوات ، حيث ترقد منذ أيام بمصحة خاصة بالعاصمة الرباط.

و قال مصدر مقرب من سيدة الطقس الاولى أنها " ترقد ما بين الحياة والموت بعدما تدهورت حالتها الصحية من جديد وبشكل مقلق ما تطلب نقلها إلى المصحة، لكن رغم ذلك هي تقاوم وكلها أمل في الحياة".

و أضاف "الأطباء قلقون جدا بشأن وضعها ولا يمكننا الآن فعل شيء سوى الدعاء والتضرع إلى الله كي يشفيها ويعيدها إلينا".

للإشارة فسميرة الفيزازي ، تتحدر من مدينة الناظور، درست المرحلة الابتدائية والثانوية بمدينتها الأم قبل أن تنتقل إلى العاصمة الرباط لإكمال دراستها الجامعية، وهناك التحقت بالقناة الأولى حيث تربعت على عرش النشرة الجوية على نفس القناة لأزيد من ربع قرن.

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