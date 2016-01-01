الرميد يفجر قنبلة بخصوص قضية "معتقلي الفايسبوك" على خلفية مقتل السفير الروسي
أخبارنا المغربية
كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، معطيات مثيرة حول قضية "معتقلي الفايسبوك" .
و أوضح الرميد أن محمد حصاد، وزير الداخلية السابق، اتصل به مباشرة بعدما قام هؤلاء الشباب بنشر تدوينات على خلفية مقتل السفير الروسي.
و وفق يومية المساء، فقد سجل الوزير أنه أحس بأن شيئا ما ليس على ما يرام، وأنه لم ينتبه إلى أن البلاغ الذي قرأه عليه حصاد، قام بتكييف التدوينات الفايسبوكية وفق الفصل 218 من القانون الجنائي، المتعلق بالإشادة بالإرهاب، موضحا أنه لم يكن يعتقد أن النيابة العامة ستتجه نحو تكييف تلك التدوينات مع قانون الإرهاب وتتابع أصحابها بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر.
وأشار الرميد إلى أنه مع متابعتهم بقانون الصحافة وليس بالقانون الجنائي.
شاشة أخبارنا
خطير : الجيش الموريتاني يعتقل عناصرا من البحرية الملكية المغربية قرب الكويرة
أخبارنا المغربية ــ خاص أفادت مصادر موريتانية انه تمت منذ لحظات في منطقة لكويرة عملية مطاردة قام بها الجيش الموريتاني ضد البحرية الملكية المغربية التي كانت ... تفاصيل أكثر
- صورة للملك محمد السادس و كلبه تلهب الفايسبوك و تحمل أكثر من معنى
- حصاد ينتقل من "الشفوي" إلى التطبيق وهذه هي الإصلاحات العاجلة التي أمر بها في قطاع التعليم
- بالتفاصيل...فضيحة جنسية جديدة بطلها طبيب جراح بمراكش وفتاة في 16 من عمرها
- قضية أستاذ الجنس مقابل النقط "غادا وتخياب" بعد الكشف عن تقرير اللجنة العلمية
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟