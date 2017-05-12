الرئيسية | حوادث وقضايا | قائد يهدد بفضح رجال سلطة ومسؤولين بعمالة خريبكة

قائد يهدد بفضح رجال سلطة ومسؤولين بعمالة خريبكة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
قائد يهدد بفضح رجال سلطة ومسؤولين بعمالة خريبكة

 

نورالدين ثلاج - أخبارنا المغربية 

هدد رجل سلطة بمدينة خريبكة بتفجير فضيحة في حق مجموعة من المكلفين بتدبير الشأن العام في عدة قطاعات حكومية، متهما رجال سلطة محليين ومسؤولي الداخلية بالمدينة، من خلال بيانات مجهولة وزعت على نطاق ضيق بعاصمة الفوسفاط .

وسيمكن فتح تحقيق إداري، من قبل وزير الداخلية وعامل إقليم خريبكة، إضافة إلى تحقيق قضائي، من كشف أسرار بعض رجال السلطة، في تعاملهم مع قضايا المواطنين، في ما يخص الخدمات، والملفات الإدارية، ومحاربة البناء العشوائي.

ودعا رجل السلطة صديقته وفق يومية "الصباح" ، في مكالمة هاتفية مسجلة، إلى فتح صفحة ب «فيسبوك»، تحمل إسم خريبكة، لاستغلالها في نشر فضائح رجال السلطة المحلية، ومسؤولي عمالة الإقليم.

مجموع المشاهدات: 952 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (1 تعليق)

1 | محمد
لا تهدد
لا تهدد افضح فعملك هو اظهار الحق و واجبك فضح الفساد فكن رجلا و لا تخف نحن وراءك في الحق.
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2017/05/12 - 12:17
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات