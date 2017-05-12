قائد يهدد بفضح رجال سلطة ومسؤولين بعمالة خريبكة

نورالدين ثلاج - أخبارنا المغربية

هدد رجل سلطة بمدينة خريبكة بتفجير فضيحة في حق مجموعة من المكلفين بتدبير الشأن العام في عدة قطاعات حكومية، متهما رجال سلطة محليين ومسؤولي الداخلية بالمدينة، من خلال بيانات مجهولة وزعت على نطاق ضيق بعاصمة الفوسفاط .

وسيمكن فتح تحقيق إداري، من قبل وزير الداخلية وعامل إقليم خريبكة، إضافة إلى تحقيق قضائي، من كشف أسرار بعض رجال السلطة، في تعاملهم مع قضايا المواطنين، في ما يخص الخدمات، والملفات الإدارية، ومحاربة البناء العشوائي.

ودعا رجل السلطة صديقته وفق يومية "الصباح" ، في مكالمة هاتفية مسجلة، إلى فتح صفحة ب «فيسبوك»، تحمل إسم خريبكة، لاستغلالها في نشر فضائح رجال السلطة المحلية، ومسؤولي عمالة الإقليم.