مصيبة...اعتقال تاجر بحوزته طنين من "كونفيتير" الفاسد المعدة للتسويق خلال رمضان

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

تمكنت عناصر الأمن ببرشيد أمس الخميس من وضع يدها على بائع مواد غذائية بالجملة مختص في إمداد عدد من المحلات بكميات كبيرة من المربى الفاسد.

وحسب مصادر محلية، فإن عملية المداهمة أسفرت عن حجز كمية ضخمة من "كونفيتير" غير الصالح للاستهلاك تقدر بحوالي طنين بالإضافة إلى مواد أولية كان يستعملها لصنع هذا المربى .

هذا واعترف الموقوف بالمنسوب إليه مؤكدا أن بضاعته الفاسدة كانت متوجهة كالعادة إلى مدينة الدار البيضاء خلال شهر رمضان.