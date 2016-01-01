بالفيديو...الإيقاع بسائق الطاكسي الذي دهس دراجة نارية وفر بشكل هوليودي
أخبارنا المغربية : العربي المرضي
نجح الفايسبوك مرة أخرى في مساعدة الشرطة على اعتقال سائق سيارة أجرة من النوع الكبير أقل ما يقال عنه أنه مجرم، بعدما أقدم على دهس دراجة نارية ثم فر على طريقة أفلام العصابات في الاتجاه الممنوع معرضا حياة عشرات المواطنين للخطر.
وحسب مصادر أمنية، فإن الأمن تمكن من تحديد هوية صاحب التاكسي اعتمادا على الفيديو المنتشر ليتم اعتقاله أمس الخميس والاحتفاظ به رهن تدابير الحراسة النظرية.
هذا وكشفت التحقيقات الأولية مع المتهم أن رخصة الثقة والمأذونية التي يشتغل بهما مزورتين، مما يفسر هروبه بتلك الطريقة الهوليودية من مكان الحادث.
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