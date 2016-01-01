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مثير... سرقة "كناش لكريدي" من محل للجزارة يتسبب لصاحبه في خسارة أزيد من 40 مليون سنتيم

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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مثير... سرقة "كناش لكريدي" من محل للجزارة يتسبب لصاحبه في خسارة أزيد من 40 مليون سنتيم

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

استفاقت ساكنة أفورار اقليم أزيلال صباح اليوم الجمعة على وقع خبر سرقة محل للجزارة في ملكية شقيقين ، حيث كسر اللصوص الأقفال وتسللوا إلى الداخل ، وفتحوا صندوق الاموال وسرقوا منه دفتر خاص بالتعاملات مع الزبناء " كناش لكريدي".

ووفق المصدر ل"أخبارنا" فدفتر لكريدي تسبب لصاحب المحل في خسارة أزيد من 40 مليون سنتيم ، حيث لا يستطيع أن يتذكر ما بذمة جميع الزبناء ، وهو ما جعله رفقة شقيقه يصابان بصدمة كبيرة.

وحلت عناصر الدرك الملكي وفتحوا التحقيق من أجل الوصول إلى هوية اللصوص.

هذا وتعرف مدينة أفورار تزايدا كبيرا في عملية السرقات ، وأغلبها تتم بشكل محترف ، ولا يتم التوصل لهوية الجناة.

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