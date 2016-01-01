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جنايات سلا تصدر أحكاما في حق 4 متهمين متابعين في قضايا الإرهاب

بواسطة أخبارنا المغربية ــ و م ع 45 دقيقة مضت
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جنايات سلا تصدر أحكاما في حق 4 متهمين متابعين في قضايا الإرهاب

أخبارنا المغربية 

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا ، أمس الخميس بأحكام تراوحت بين ست وأربع سنوات حبسا نافذا في حق أربعة متهمين توبعوا من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب .

فقد قضت المحكمة بست سنوات سجنا نافذا في حق متهمين اثنين وبأربع سنوات حبسا نافذا في حق متهمين اثنين آخرين بعد مؤاخذتهم بتهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال ارهابية، وصنع وحيازة مواد لصناعة متفجرات، ومحاولة صنعها خلافا للقانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام ، والاشادة بأفعال وتنظيم إرهابي، وتحريض وإقناع الغير على ارتكاب فعل يكون جريمة إرهابية".

وكانت السلطات الامنية قد تمكنت مؤخرا من إيقاف أفراد هذه الخلية التي كانت تنشط بمدن أكادير وأمزميز ، وشيشاوة ، والقلعة وآيت ملول ، وكان أفرادها على صلة بتنظيم "داعش" عبر فرعه في ليبيا.

 

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