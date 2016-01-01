هذا مصير مشرد اعتدى على رجل سلطة و أضرم النار في سيارة بفاس

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تمكنت دورية للشرطة تابعة لولاية أمن فاس، زوال اليوم الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 41 سنة، تظهر عليه علامات الخلل العقلي، وذلك بعد إضرامه النار عمدا في سيارة، وتعريضه لرجل سلطة لعنف جسدي بواسطة السلاح الأبيض، وإلحاق أضرار مادية بممتلكات الغير.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه، الذي يعيش حالة تشرد ويستغل سيارة متهالكة كمكان للمبيت، كان قد تعمد إضرام النار في أفرشة بالية وقنينة غاز صغيرة كانت داخل سيارته، ثم اعتدى على رجل سلطة يقطن بالقرب من عين المكان متسببا في إصابته بجروح، وألحق أضرارا مادية بالواجهة الزجاجية لسيارتين، قبل أن تتمكن دورية للشرطة كانت مكلفة بالحراسة الثابتة من توقيف المعني بالأمر وتحييد الخطر الناتج عنه.

وأضاف أنه تم نقل الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، كما تم إخماد الحريق الذي اندلع في السيارة وإخضاع محتوياتها لخبرة تقنية كشفت عدم وجود أي خطر، في حين تم فتح بحث قضائي مع الشخص الموقوف تحت إشراف النيابة العامة المختصة.