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بالفيديو... مستشار جماعي يفجرها ويقول لرئيس جماعة:" أقسم بالله إلى تساومتي ب 500 مليون باش تغير السوق ورفضتي"

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بالفيديو... مستشار جماعي يفجرها ويقول لرئيس جماعة:" أقسم بالله إلى تساومتي ب 500 مليون باش تغير السوق ورفضتي"

أخبارنا المغربية : جمال مايس 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك فيديو مثير لمستشار جماعي عن المعارضة وهو يدلي بتصريحات خطيرة داخل دورة ماي للمجلس الجماعي لسوق السبت اقليم الفقيه بن صالح ، حيث قال :"أقسم بالله إلى تساومتي ب 500 مليون باش تغير سوق ورفضتي وبلا ما تناقشني" قبل أن يستدرك ويقول :" عارفك السيد رايس رجل وولد ناس دكشي علاش أنا تانأيدك".

هذه التصريحات فتحت شهية نقاش وتساءل الفيسبوكيين وفعاليات مجتمعية بسوق السبت حول من هي الجهة التي ساومت الرئيس وهل سيتم فتح تحقيق ،لاسيما أن الكلام صادر عن مستشار جماعي مسؤول.

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