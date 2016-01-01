سلا .. مهاجر إفريقي يحاول الاعتداء على إمام مسجد بعصا حديدية
أخبارنا المغربية - نوفل العمراني
أقدم مهاجر إفريقي في حدود الثلاثين من عمره ، على اقتحام مسجد أسماء الله الحسنى بمدينة سلا، في بداية هذا الاسبوع، محاولا الاعتداء على الإمام بواسطة عصا حديدية ، لولا سرعة بديهة أحد المصلين التي حالت دون وقوع المحظور.
و كشفت مصادر محلية ، أن الواقعة حدثت مباشرة بعد صلاة العشاء ، حيي القبض سريعا على المهاجم و تسليمه لرجال الأمن .
و تضيف المصادر ، أن المهاجر الافريقي حل بالمغرب قادما إليه من دولة مالي، قبل أن يجد نفسه يعيش في حالة تشرد.
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