سلا .. مهاجر إفريقي يحاول الاعتداء على إمام مسجد بعصا حديدية

أخبارنا المغربية - نوفل العمراني

أقدم مهاجر إفريقي في حدود الثلاثين من عمره ، على اقتحام مسجد أسماء الله الحسنى بمدينة سلا، في بداية هذا الاسبوع، محاولا الاعتداء على الإمام بواسطة عصا حديدية ، لولا سرعة بديهة أحد المصلين التي حالت دون وقوع المحظور.

و كشفت مصادر محلية ، أن الواقعة حدثت مباشرة بعد صلاة العشاء ، حيي القبض سريعا على المهاجم و تسليمه لرجال الأمن .

و تضيف المصادر ، أن المهاجر الافريقي حل بالمغرب قادما إليه من دولة مالي، قبل أن يجد نفسه يعيش في حالة تشرد.