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سلا .. مهاجر إفريقي يحاول الاعتداء على إمام مسجد بعصا حديدية

بواسطة أخبارنا المغربية 38 دقيقة مضت
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سلا .. مهاجر إفريقي يحاول الاعتداء على إمام مسجد بعصا حديدية

 أخبارنا المغربية - نوفل العمراني 

أقدم مهاجر إفريقي في حدود الثلاثين من عمره ، على اقتحام مسجد أسماء الله الحسنى بمدينة سلا، في بداية هذا الاسبوع، محاولا الاعتداء على الإمام بواسطة عصا حديدية ، لولا سرعة بديهة أحد المصلين التي حالت دون وقوع المحظور.

و كشفت مصادر محلية ، أن الواقعة حدثت مباشرة بعد صلاة العشاء ، حيي القبض سريعا على المهاجم و تسليمه لرجال الأمن .

و تضيف المصادر ، أن المهاجر الافريقي حل بالمغرب قادما إليه من دولة مالي، قبل أن يجد نفسه يعيش في حالة تشرد. 

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