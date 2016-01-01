القبض على 10 مومسات بإحدى مقاهي الشيشة بمرتيل في أوضاع مُخلة

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أخبارنا المغربية : سعيد المهيني

أوقفت المصالح الامنية بمرتيل مساء الخميس 11 ماي الجاري ، مجموعة من المومسات في أوضاع مخلة بالأخلاق العامة والحياء داخل مقهى للشيشة بمرتيل ، كما صادرت العناصر الامنية عدد كبير من قنينات النرجيلة و مادة المعسل المهرب .

و سبق للمصالح المعنية أن وجهت لمسير نفس المقهى انذارا و حثته على ضرورة التوقف عن تقديم الشيشة وفتح الباب للقاصرات لممارسة الفساد تحت طائلة التهديد بالإغلاق وتأدية الغرامة، إلا أنه لم يستجب، مما جعل المصالح الامنية تتحرك لشن حرب عليها.

و افاد مصدر امني انه تم الاحتفاظ بمسير المقهى و المومسات حيث تم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

وقد استفحلت ظاهرة إنشار مقاهي الشيشة بشكل مهول في السنوات الأخيرة في مدينة مرتيل لما تُدٍّرِه من أرباح على أصحابها، حيث أصبحت ملاذا ووجهة لبائعات الهوى والباحثين عن المتعة الجنسية.