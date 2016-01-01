فاجعة..."مخزني" يقتحم منزل زوجة أبيه ويقطع جسدها بشاقور

أخبارنا المغربية: العربي المرضي

كشفت مصادر محلية تفاصيل جريمة القتل البشعة التي عاش أطوارها دوار العزيين التابع لجماعة الوردزاغ إقليم تاونات اليوم الجمعة والتي خلفت صدمة الساكنة بسبب هولها.

وحسب ذات المصدر، فإن عنصر متقاعد من القوات المساعدة قام باقتحام منزل زوجة أبيه المتوفي وانهال بواسطة شاقور على جسد الضحية تاركا إياها جثة هامدة غارقة وسط بركة من الدماء.

وأضاف ذات المصدر أن سيدة من العائلة شهدت فصول الجريمة هي من أبلغت الدرك الملكي الذي حضر على الفور وقام باعتقال الجاني الذي استسلم بكل سهولة معترفا بارتكابه الجريمة التي أقدم عليها بسبب مشاكل تركة أبيه المتوفي.