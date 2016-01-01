جريمة شنيعة .. ثلاثة كامرونيين قتلوا حارسا ليليا بسوق تجاري بمدينة فاس

تمكنت مصالح ولاية أمن فاس، صباح اليوم السبت، من توقيف ثلاثة مواطنين من جنسية كامرونية، في وضعية إقامة غير قانونية بالمغرب، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جريمة السرقة بالكسر من داخل محل تجاري المقرونة بالقتل العمد.



وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن كانت قد أوقفت، بإرشاد من المواطنين، أحد المشتبه فيهم في حالة تلبس بحيازة حقيبة تضم سكينا وأداة حديدية قاطعة ومجموعة من الهواتف المجمولة واللوجات الإلكترونية، ثبت أنها متحصلة من عملية سرقة بالكسر من داخل ثلاث محلات بسوق تجاري بمدينة فاس، وذلك قبل أن تسفر التحريات والمعاينات المكانية عن العثور على الحارس الليلي للسوق مكبلا ومخنوقا، بعدما تم وضع قطعة قماش في فمه، حيث وافته المنية قبل وصوله إلى المستشفى.



وأضاف البلاغ أن الأبحاث والانتقالات المنجزة في هذه القضية مكنت من توقيف اثنين من المشتبه فيهم المساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وذلك على مستوى المجطة الطرقية بمدينة فاس عندما كانا بصدد مغادرة المدينة.



وأشار المصدر إلى أنه تم إيداع جثة الحارس الليلي بمستودع الأموات بالمستشفى رهن التشريح الطبي، بينما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الجراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.