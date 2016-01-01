عاجل... النيران تلتهم أراضي فلاحية شاسعة وتأتي على العشرات من أشجار الزيتون واللوز

أخبارنا المغربية : جمال مايس

اندلعت قبل قليل النيران بمساحة شاسعة من أراضي فلاحية بمنطقة بني عياط إقليم ازيلال ، وأجهزت على عدد كبير من أشجار الزيتون واللوز ، وقدرت مصادرنا مساحة الأراضي المحروقة بحوالي 3 هكتارات.

وسارع شباب المنطقة إلى إخماد النيران بطرق تقليدية ، حيث استعملوا أغصان الأشجار والمياه ، وتمكنوا من السيطرة على الحريق إلى حين حضور رجال الوقاية المدنية .

هذا ويحقق الدرك الملكي في الأسباب التي أدت الى اشتعال النار ، والتي من المرجح أن تكون الحرارة المفرطة وراءه.