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فضيحة جنسية تهز محكمة الاستئناف بالرباط

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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فضيحة جنسية تهز محكمة الاستئناف بالرباط

أخبارنا المغربية 

عاشت محكمة الاستئناف بالرباط على وقع فضيحة جنسية مثيرة، بطلاها متشردان، تسللا إلى داخلها وولجا أحد المراحيض المخصصة للعموم، وشرعا في ممارسة الجنس بعدما أغلقا الباب بإحكام، قبل أن تنتبه إليهما عناصر الشرطة المكلفة بتوفير الأمن في المحكمة وتلقي عليهما القبض وتحيلها على النيابة العامة.

و  قالت صحيفة الأخبار في عددها الصادر غدا، أنه لا حديث لموظفي المحكمة والمحامين والمرتفقين إلا عن هذه الواقعة الفاضحة، مشيرة إلى أن المعنيين استغلا الحركة الدؤوبة التي يعرفها الفضاء، ودخلا في غفلة من رجال الأمن الخاص إلى المرحاض، وشرعا في ممارسة الجنس، حيث لم يستطيعا بعد ذلك الخروج، ليتم إيقافهما من لدن الشرطة وإحالتهما على القضاء الواقف.

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