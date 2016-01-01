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هكذا وقعت فتيات ضحية للنصب و الاستغلال الجنسي من طرف خليجي

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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هكذا وقعت فتيات ضحية للنصب و الاستغلال الجنسي من طرف خليجي

أخبارنا المغربية ــ الدارالبيضاء

توصلت النيابة العامة بالدارالبيضاء بشكايات تقدمن بها فتيات اتهمن فيها خليجيا بالنصب عليهن بعد استغلالهن جنسيا مقابل تقديم وعود لهن بتسهيل  إجراء ات سفرهن والحصول على فرصة عمل بالخليج.

و قالت مصادر محلية أن المتهم الخليجي كان قد حل بالمغرب و تعرف على المشتكيات عن طريق الفايسبوك، حيث مارس الجنس معهن، قبل أن يتفاجأن بوجود صور وفيديوهات توثق لعلاقاتهن الجنسية معه.

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