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سابقة... مدير المستشفى الجهوي ببني ملال يقاضي عضوا بمجلس الجهة وهذا هو السبب

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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سابقة... مدير المستشفى الجهوي ببني ملال يقاضي عضوا بمجلس الجهة وهذا هو السبب

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

في سابقة هي الأولى ببني ملال ، تقدم مدير المستشفى الجهوي ببني ملال بشكاية لدى وكيل الملك يتهم فيها عضوا بمجلس جهة بني ملال خنيفرة بأنه اتهمه باهمال جثة سيدة تعرضت لحادثة سير ، كما اتهمه بالسب والقذف .

وحسب مصادرنا فالشرطة القضائية ببني ملال استدعت أمس الأربعاء المشتكى به واستمعت له في محضر رسمي حول اتهامات مدير المستشفى الجهوي.

الدعوى القضائية استنفرت مجلس جهة بني ملال خنيفرة ، والذي يسير نحو عقد دورة استثنائية لمناقشة الأمر ، حيث يؤكد بعض المتتبعين للملف أن من بين أسباب غضب مدير المستشفى هو انتقاد العضو المشتكى به أوضاع المستشفى الجهوي ببني ملال في دورة مارس إلى حد أنه طالب باغلاقه بسبب الاهمال ونقص الموارد البشرية وضعف التجهيزات .

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