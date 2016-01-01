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خسرو عليهم نعتذر : عشرات الطلبة حرموا من اجتياز امتحاناتهم بسبب عطب بقطار لخليع ( الفيديو )

بواسطة أخبارنا المغربية 34 دقيقة مضت
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خسرو عليهم نعتذر : عشرات الطلبة حرموا من اجتياز امتحاناتهم بسبب عطب بقطار لخليع ( الفيديو )

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

 

تناقلت صفحات بالفيسبوك ، شريط فيديو التقط صبيحة هذا اليوم ، يرصد احتجاجات عشرات من المسافرين بينهم " طلبة " الذي كان متوجها إلى مدينة الجديدة، لساعات متواصلة .

 

و بحسب بعض المصادر ، فإن عددا من الطلبة كانوا متوجهين إلى كليات بمدينة الجديدة قصد اجتياز امتحاناتهم ، حيث كان من المفترض أن يصلوا إلى الجديدة في حدود الساعة الثامنة صباحا عقب انطلاقه في تمام الساعة السادسة صباحا ، قبل أن تفاجئوا بتوقف القطار بشكل كلي بين محطتي مرس السلطان والدار البيضاء المسافرين، الأمر الذي فوت عليهم اجتياز اختباراتهم السنوية ، حيث رفعوا شعارات حملوا خلالها المسؤولية كاملة للمكتب الوطني للسكك في هذا التأخر. 

 

هذا و قد طالب المحتجون مسؤولي قطارات لخليع بضرورة التدخل لدى كلياتهم من أجل اجتياز الطلبة المتضررين لامتحاناتهم التي فاتتهم.

 

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