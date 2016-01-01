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حادثة غريبة لانقلاب سيارة خفيفة من أعلى حافة داخل المستشفى الجهوي (صورة)

بواسطة أخبارنا المغربية 12 دقيقة مضت
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حادثة غريبة لانقلاب سيارة خفيفة من أعلى حافة داخل المستشفى الجهوي (صورة)

أخبارنا المغربية - جمال مايس

وقعت حادثة غريبة شيئا ما أمس الأربعاء ، إذ انقلبت سيارة خفيفة داخل فضاء بجانب مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي ببني ملال ، ولولا الألطاف الالهية لكانت فاجعة بحكم أن المواطنين دائما يجلسون بكثافة بالدرج في انتظار أدوارهم للعلاج أو لنقل الأموات من المستودع.

وتعود أسباب الحادثة حسب ما رجحه مصدرنا لكون السائق ركن السيارة ونسي أن يستعمل فرامل اليد التي تعمل على توقيف العجلات الأربعة للسيارة.

هذا وحلت بعين المكان سيارة دباناج ،و تمكنت من إخراج السيارة بطريقة احترافية دون أن تتعرض إلى المزيد من الأضرار.

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