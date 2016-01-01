ويستمر سقوط شهداء الصهد... طفل يلقى مصرعه غرقا بشلالات أوزود وهذا ما فعله أطباء بريطانيين كانوا بالمكان

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

علمت "أخبارنا" أن رحلة ترفيهية لأصدقاء بشلالات أوزود انتهت عصر اليوم الخميس بوفاة طفل يبلغ من العمر حوالي 15 سنة .

وكان الضحية يستمتع بالسباحة هروبا من الحرارة المفرطة رفقة زملائه ، وتوارى عن الأنظار ، حيث كان أحد الأطفال يسبح بالمكان ليلامس جسده ويخبر بعض المواطنين الذين سارعوا لانقاذ الشاب واستخرجوه من مياه الشلال ، وتوجهوا به نحو المستوصف الصحي ، حينها تدخل 3 سياح بريطانيين قالوا أنهم أطباء ، فقدموا له الاسعافات العاجلة أمام باب المستوصف وتفاجئوا بغياب الأكسجين ، لتنتهي محاولاتهم بالفشل ، حيث سلم الضحية روحه لخالقها.

هذا وينضاف هذا الغريق الى ما اصبح يسمى بشهداء الصهد والذين بلغ عددهم 6 في أقل من أسبوعين بمدن جهة بني ملال.