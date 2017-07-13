عاجل .. الأحكام الصادرة في حق شباب الفيسبوك المتهمين بالإشادة بمقتل السفير الروسي بتركيا
أخبارنا المغربية : الرباط
بعد محاكمة استمرت أزيد من 6 ساعات، أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بملحقة سلا، مساء الخميس ، أحكامها في قضية شباب الفيسبوك المنتمين إلى شبيبة العدالة والتنمية و المتعاطفين معها، و المتهمين بالإشادة بمقتل السفير الروسي بتركيا عبر تدوينات فيسبوكية ، حيث تمت إدانة الشباب السبعة بسنة حبسا نافذا، وغرامة 10 آلاف درهم، لكم واحد منهم.
و تم الحكم على شاب آخر من مكناس، بسنتين سجنا نافذة ، بتهمة تكوين عصابة إجرامية.
و بعد اصدار الحكم، كتب محامي المتهمين عبد الصمد الإدريسي في تدوينة على الفيسبوك “هل ارتحتم بعد الحكم على شباب من خيرة هذا الوطن؟”.
وكانت النيابة العامة قد أسقطت تهمة التحريض على الارهاب في حق المتابعين والإبقاء على تهمة الإشادة بالإرهاب.
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لاحول ولا قوة إلا بالله
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