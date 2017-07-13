الرئيسية | حوادث وقضايا | عاجل .. الأحكام الصادرة في حق شباب الفيسبوك المتهمين بالإشادة بمقتل السفير الروسي بتركيا

عاجل .. الأحكام الصادرة في حق شباب الفيسبوك المتهمين بالإشادة بمقتل السفير الروسي بتركيا

بواسطة أخبارنا المغربية 4 ساعات 58 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
عاجل .. الأحكام الصادرة في حق شباب الفيسبوك المتهمين بالإشادة بمقتل السفير الروسي بتركيا

أخبارنا المغربية : الرباط

بعد  محاكمة استمرت أزيد من 6 ساعات، أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بملحقة سلا، مساء الخميس ، أحكامها في قضية شباب الفيسبوك المنتمين إلى شبيبة العدالة والتنمية و المتعاطفين معها، و  المتهمين بالإشادة بمقتل السفير الروسي بتركيا عبر تدوينات فيسبوكية ، حيث تمت إدانة الشباب السبعة بسنة حبسا نافذا، وغرامة 10 آلاف درهم، لكم واحد منهم. 

و تم الحكم على شاب آخر من مكناس، بسنتين سجنا نافذة ، بتهمة تكوين عصابة إجرامية.

و بعد اصدار الحكم، كتب محامي المتهمين عبد الصمد الإدريسي  في تدوينة على الفيسبوك  “هل ارتحتم بعد الحكم على شباب من خيرة هذا الوطن؟”.

وكانت النيابة العامة قد أسقطت تهمة التحريض على الارهاب في حق المتابعين والإبقاء على تهمة الإشادة بالإرهاب.

مجموع المشاهدات: 10341 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (10 تعليق)

1 | ...........
...........
غرامة 10 آلاف درهما لوحدها يصعب تدبيرها و بالأحرى سنة .....
مقبول مرفوض
3
تقرير كغير لائق 2017/07/13 - 11:57
2 | الملاحظ
الى المحامي
و من اين جاءتهم الخيرة ’ بل هم من اظل ابناء هذه الامة ’ يااخي اذا كنت لاتفهم في الدين و الاخلاق فلا تحكم على اشخاص لست مؤهلا لتقييمهم ’ هؤلاء من اشر ابناء الوطن كيف يفرح انسان و يشيد بقتل انسان ’ مهما كانت الدرائع و الحجج ’ المسلم الحق لا يفرح و لا يشيد بقتل حتى العتاة الطغاة ’ بل يتمنى لهم الهداية ..................
مقبول مرفوض
-4
تقرير كغير لائق 2017/07/14 - 12:07
3 | الرتبي
عار
خيرة هذا البلد لا يبعبعون يا استاذ ولا يتبعون هذا ما جنوه وأتباعهم كبيرهم الذي انسلخ بل سلخ خيرة البلاد
مقبول مرفوض
-3
تقرير كغير لائق 2017/07/14 - 12:09
4 | محمد
لا شيء
لاشئ للا شئ على شئ بلا شئ .وشئ بلا شئ للا شئ.إنتهى.
مقبول مرفوض
2
تقرير كغير لائق 2017/07/14 - 12:17
5 | nabil
حكم ظالم
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يخلصنا
مقبول مرفوض
5
تقرير كغير لائق 2017/07/14 - 12:31
6 |
الظلم
قاضيان في النار وقاض في الجنة
لاحول ولا قوة إلا بالله
مقبول مرفوض
4
تقرير كغير لائق 2017/07/14 - 12:32
7 |
ما قدرتش ندوي
مقبول مرفوض
3
تقرير كغير لائق 2017/07/14 - 12:40
8 | أبو هبة
ذو الوجهين
لماذا لم يتدخل بن كيران لطلب العفو من الملك هؤلاء الأخوة انحرفت مع قصحيةةرأس بن كيران و الشعارات الخاوية ديالو هم أخطأوا
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2017/07/14 - 12:51
9 | علي
عدالة
ونعم الحكم على الفرسان الكرتونية لحزب القذارة والانتهازية
مقبول مرفوض
-6
تقرير كغير لائق 2017/07/14 - 12:54
10 | عبدالله
و بعد اصدار الحكم، كتب محامي المتهمين عبد الصمد الإدريسي في تدوينة على الفيسبوك “هل ارتحتم بعد الحكم على شباب من خيرة هذا الوطن؟ ادا كنت تعتبر من يشيد بقتل ؤناس ابرياء بخيرة الشباب فأنصحك ان تترك مهنة المحامات وتدهب الى الرقة فهناك ستجد ضالتك
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2017/07/14 - 02:17
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات