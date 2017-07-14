مرة أخرى ...هزة أرضية تضرب منطقة السعيدية و هذه درجتها
بواسطة 3 ساعات 5 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية
أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بقوة 4,1 درجات على سلم ريشتر، أمس الخميس بمنطقة السعيدية.
وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد في نشرة إنذارية زلزالية أن هذه الهزة، التي حدد مركزها على بعد 88 كلم من السعيدية (على ساحل عين تموشنت بشمال الجزائر)، وقعت على الساعة العاشرة مساء ودقيقة واحدة و 19 ثانية (زائد ساعة عن توقيت غرينيتش).
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