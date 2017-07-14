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مرة أخرى ...هزة أرضية تضرب منطقة السعيدية و هذه درجتها

بواسطة أخبارنا المغربية 3 ساعات 5 دقيقة مضت
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مرة أخرى ...هزة أرضية تضرب منطقة السعيدية و هذه درجتها

أخبارنا المغربية 

 أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بقوة 4,1 درجات على سلم ريشتر، أمس الخميس بمنطقة السعيدية.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد في نشرة إنذارية زلزالية أن هذه الهزة، التي حدد مركزها على بعد 88 كلم من السعيدية (على ساحل عين تموشنت بشمال الجزائر)، وقعت على الساعة العاشرة مساء ودقيقة واحدة و 19 ثانية (زائد ساعة عن توقيت غرينيتش).

مجموع المشاهدات: 2622 |  مشاركة في:

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1 | anissa
je voulais passer les vacances à saidia mais maintenant j'ai annulé :) .. ça peut arriver un Tsunami !
مقبول مرفوض
-1
تقرير كغير لائق 2017/07/14 - 02:14
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

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