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أوراق نقدية مزورة تستنفر العناصر الأمنية باشتوكة ايت بها

بواسطة أخبارنا المغربية 3 ساعات 41 دقيقة مضت
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أوراق نقدية مزورة تستنفر العناصر الأمنية باشتوكة ايت بها

أخبارنا المغربية ــ أحمد الهيلالي

علمت "أخبارنا المغربية" أن عناصر الدرك الملكي التابعة لجماعة ايت عميرة إقليم اشتوكة ايت بها قامت بتوقيف شخص وبحوزته كمية جد مهمة من الأوراق النقدية المزورة وذلك بدوار "الذبزة" بذات الجماعة.

وتمت إحالة المتهم بأمر من النيابة العامة على المصلحة الولائية لأمن إنزكان من أجل تعميق البحث معه بخصوص مصدر هذه الأموال والجهة التي ينتمي لها الموقوف.

وهو الأمر الذي أدى أثناء مباشرة التحقيقات الأولية معه ومواجهته بسيل من الأسئلة إلى الإعتراف بإنتمائه لشبكة وطنية متخصصة في تزوير الأوراق النقدية وتصريفها في العديد من المناطق.

وبناءا على أقواله التي أدلى بها للمحققين جرى تحديد هوية باقي شركائه ويجري البحث بخصوصهم من أجل إيقافهم وتقديمهم أمام أنظار النيابة العامة المختصة.

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