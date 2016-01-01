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هكذا تحولت زيارة عائلية إلى كابوس بعد اختطاف رضيع

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 52 دقيقة مضت
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هكذا تحولت زيارة عائلية إلى كابوس بعد اختطاف رضيع

 

أخبارنا المغربية:أحمد الهلالي

حادث غريب وعجيب شبيه بالأفلام التلفزيونية ذاك الذي عاشته مدينة إنزكان أمس الخميس بعد أن حل شخص يبلغ من العمر 23 سنة ضيفا على منزل خاله قادما من إحدى مدن المملكة.

غير أن الزيارة تحولت إلى كابوس بالنسبة للخال المضيف بعد أن أقدم على أخذ فلذة كبده الذي لم يتجاوز بعد السنتين وقام بالتواري عن الأنظار وبدأ في مساوامة خاله بمبلغ مالي هام إن هو أراد أن يرى إبنه مرة أخرى.

 و قام الأب مباشرة بإبلاغ المصالح الأمنية بإنزكان والتي استنفرت جل أجهزتها ووضعت خطة محكمة تمكنت من خلالها على إيقاف  المختطف في وقت قياسي بأحد نوادي الأنترنيت الذي كان يختبأ فيه ويجري إتصالاته ومفاوضاته مع أسرة الرضيع من أجل تمكنيه من مبلغ مالي مقابل إرجاع الطفل الصغير .

 هذا وتم الإحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية بأمر من وكيل الملك بغية تعميق البحث معه حول دوافع إرتكابه لهذا الفعل الجنوني.

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