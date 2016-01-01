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هبوط طائرة أجنبية بشاطئ شمال أكادير يستنفر الأجهزة الأمنية وهذه هي التفاصيل

بواسطة أخبارنا المغربية 26 دقيقة مضت
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هبوط طائرة أجنبية بشاطئ شمال أكادير يستنفر الأجهزة الأمنية وهذه هي التفاصيل

 

أخبارنا المغربية:أحمد الهلالي

عرف شاطئ أورير شمال أكادير إستنفارا أمنيا شديدا بعد هبوط طائرة من نوع "هيلوكبتر" قبل لحظات تحمل 4 ركاب 2 من جمهورية الطوكو وفرنسيين.

وحسب مصادر "أخبارنا المغربية" فإن الطائرة حطت بشاطئ أورير التابع لعمالة أكادير إداوتنان بشكل إضطراري بعد أن أصيبت بعطب تقني؛الشيء الذي إستنفر الأجهزة الأمنية بالمدينة التي هرعت بمختلف تلاوينها إلى عين المكان وقامت بتطويق الطائرة وفتحت بحثا دقيقا في حيثيات وملابسات الحادث.

وأوضحت ذات المصادر أن هذا الهبوط لم يخلف أية أضرار بشرية أو مادية بإستثناء إلى حالة من الذعر والخوف في صفوف رواد الشاطئ الذين تحلقوا حول المروحية وإستغرابوا لهبوطها 

ومن جهة أخرى لم يعرف بعد المهمة التي كانت تقوم بها هذه الطائرة والوجهة التي كانت تتجه لها.

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