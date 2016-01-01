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دراجة نارية تودي بحياة أربعيني ومصرع سيدة لم يمر على وضعها لمولودتها سوى يوم في حادثة اخرى ونجاة المولودة باعجوبة

بواسطة أخبارنا المغربية 3 ساعات مضت
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دراجة نارية تودي بحياة أربعيني ومصرع سيدة لم يمر على وضعها لمولودتها سوى يوم في حادثة اخرى ونجاة المولودة باعجوبة

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

وقعت حادثة سير بمنطقة ولاد موسى باقليم بني ملال وذلك ليلة الخميس الجمعة ، حيث كانت دراجة نارية تسير في طريقها ،وعلى متنها شخصين ، ففقد السائق السيطرة على المقود ، لتنقلب بهما ويسقطان أرضا ، إذ نجا السائق بأعجوبة واصاباته خفيفة ، فيما توفي مرافقه متأثرا بجروح أصيب بها على مستوى الرأس .

الضحية في الأربعينات من عمره  أب ل3 أبناء يعمل بشركة للمشروبات الغازية ، جرى دفنه بعد صلاة الجمعة اليوم بمسقط رأسه ببني ملال.

ووقعت ايضا أمس الخميس حادثة سير مميتة اثر انقلاب سيارة خفيفة بطريق سوق السبت وتوفيت فيها سيدة لم يمر على وضعها لحملها سوى يوم واحد وعائدة من مستشفى بني ملال ، فيما نجت المولودة بأعجوبة واصيب الاب ووالدة الام والسائق وشخص رابع بجروح متفاوتة الخطورة.

هذا ولا تزال الطرقات بجهة بني ملال خنيفرة تحصد المزيد من الضحايا خصوصا في صفوف أصحاب الدراجات النارية الذين أصبح عدد القتلى بينهم مخيفا .

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