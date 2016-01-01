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هذا مصير شاب سرق مسدس شرطي ليقتل عشيق أخته

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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هذا مصير شاب سرق مسدس شرطي ليقتل عشيق أخته

أخبارنا المغربية 

تمكنت فرقة الدراجات النارية بالمنطقة الأمنية الإقليمية بسلا  من إلقاء القبض على "صيد ثمين" بعدما ارتكب سرقة بالعنف، وأثناء تنقيط اسمه على الصعيد الوطني تبين انه سرق مسدس رجل امن من الدار البيضاء، ونفذ به جريمة قتل في حق عشيق شقيقته واختفى عن الأنظار.

و قالت يومية الصباح  أن مواطنين حاصروا المتهم بعد اقترافه السرقة إلى أن حضر الأمن بحي اشماعو، وعند تنقيطه كانت المفاجأة، تبين انه مبحوث عنه في جريمة قتل.

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