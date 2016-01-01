هذا مصير شاب سرق مسدس شرطي ليقتل عشيق أخته
بواسطة ساعة واحدة مضت
أخبارنا المغربية
تمكنت فرقة الدراجات النارية بالمنطقة الأمنية الإقليمية بسلا من إلقاء القبض على "صيد ثمين" بعدما ارتكب سرقة بالعنف، وأثناء تنقيط اسمه على الصعيد الوطني تبين انه سرق مسدس رجل امن من الدار البيضاء، ونفذ به جريمة قتل في حق عشيق شقيقته واختفى عن الأنظار.
و قالت يومية الصباح أن مواطنين حاصروا المتهم بعد اقترافه السرقة إلى أن حضر الأمن بحي اشماعو، وعند تنقيطه كانت المفاجأة، تبين انه مبحوث عنه في جريمة قتل.
شاشة أخبارنا
الريفي خرج ليها نيشان : أنا أحسن صوت في المغرب و مستعد لتحدي أي فنان على المباشر
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية بعد عودته إلى المغرب ، دخل الفنان الصاعد محمد الريفي في سلسلة من المواجهات " الافتراضية " عبر لقاءات مباشرة على ... تفاصيل أكثر
قيم هذا المقال
إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية
كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟