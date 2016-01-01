بالفيديو : خسائر كبيرة يخلفها حريق أتي على أحد محلات " رمسيس " الشهيرة بمدينة سلا
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية
توصلنا قبل قليل بشريط فيديو ، يوثق للحظات الأولى التي شب فيها حريق بمحل تابع لمجموعة " رمسيس " الشهيرة بتنظيم الحفلات ، و الكائن بالقرب من محطة القطار سلا المدينة .
وبحسب مصادر من عين المكان فإن تماسا كهربائيا كان سببا في هذا الحريق الذي أتى على العديد من الأجهزة والمعدات الخاصة بتنظيم الحفلات، بالإضافة إلى ملابس عرائس " تكشيطات و قفاطن " باهظة الثمن .
هذا وقد تدخلت عناصر الوقاية المدنية بشكل سريع من أجل السيطرة على ألسنة النيران ومنعها من إلحاق خسائر إضافية في الممتلكات.
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