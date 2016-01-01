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بالفيديو : خسائر كبيرة يخلفها حريق أتي على أحد محلات " رمسيس " الشهيرة بمدينة سلا

بواسطة أخبارنا المغربية 29 دقيقة مضت
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بالفيديو : خسائر كبيرة يخلفها حريق أتي على أحد محلات " رمسيس " الشهيرة بمدينة سلا

 

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

 

توصلنا قبل قليل بشريط فيديو ، يوثق للحظات الأولى التي شب فيها حريق بمحل تابع لمجموعة " رمسيس " الشهيرة بتنظيم الحفلات ، و الكائن بالقرب من محطة القطار سلا المدينة .

وبحسب مصادر من عين المكان فإن تماسا كهربائيا كان سببا في هذا الحريق الذي أتى على العديد من الأجهزة والمعدات الخاصة بتنظيم الحفلات، بالإضافة إلى ملابس عرائس  " تكشيطات و قفاطن " باهظة الثمن .

هذا وقد تدخلت عناصر الوقاية المدنية بشكل سريع من أجل السيطرة على ألسنة النيران ومنعها من إلحاق خسائر إضافية في الممتلكات.


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