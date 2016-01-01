اعتقال شخص و شقيقته بالدار البيضاء بتهمة ارتكاب جريمة قتل
أخبارنا المغربية : الدار البيضاء
نجحت مصالح الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني في فك لغز جريمة قتل شهدها حي الألفة يوم الاثنين الماضي ، وذلك بعد إجراء المعاينات الأولية بمستعجلات مستشفى ابن رشد لجثة الهالك، البالغ من العمر قيد حياته 25 سنة، والتي كانت تحمل جرحا غائرا على مستوى القلب وثلاث جروح على مستوى الساقين.
هذا ، و بعد انطلاق الأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل إيقاف الفاعل، استثمرت فرق البحث معطيات المعاينة والبحث الأولي، وتمكنت من تحديد هوية جانيين محتملين وهما رجل وشقيقته، يبلغان من العمر على التوالي 48 و 38 سنة، واللذين جمعهما نزاع بسيط مع الهالك تطور إلى ضرب وجرح خطيرين راح ضحيتهما الأخير.
و تشير المعطيات الأولية للبحث أن مطالبة الجانيين للهالك بمغادرة مدخل العمارة التي يقطنان بها في الوقت الذي كان فيه رفقة فتاة من قاطنة نفس العمارة، انتهى إلى تبادل الضرب والجرح الناجم عنه مقتل الهالك.
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