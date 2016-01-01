استنفار بمطار محمد الخامس بعد اندلاع حريق بطائرة جزائرية (فيديو)
أخبارنا المغربية : متابعة
اندلع حريق أمس الجمعة في الجناح الأيسر لطائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية بمطار الدار البيضاء أثناء محاولة الاقلاع.
و حسب معطيات أوردتها صحف جزائرية، فإن الطائرة التي كانت تضمن الرحلة دار البيضاء الجزائر، نشب فيها حريق في جناحها الأيسر، وهو الحادث الذي استنفر سيارات الإطفاء والإسعاف التي سيطرت عليه دقائق قليلة من نشوبه.
و خلف الحادث ذعرا كبيرا وحالة هيستيرية لدى المسافرين، بعدما تم إلغاء رحلتهم ، علما أن هذه الطائرة كان قد اشتكى منها مسافرون قدموا من المغرب إلى الجزائر الأسبوع الماضي نظرا لحالتها الكارثية.
شاشة أخبارنا
مع أو ضد : صاحب مقهى يلزم زبائنه على تجديد " الكونسوماسيون " على رأس كل ساعة أو المغادرة ( الصورة )
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية تداول نشطاء بالفيسبوك ، صورة مثيرة للجدل ، لفاتورة مقهى توجد بمدينة الدار البيضاء ، و بالضبط بعين الشق ، حيث ... تفاصيل أكثر
- هبوط طائرة أجنبية بشاطئ شمال أكادير يستنفر الأجهزة الأمنية وهذه هي التفاصيل
- موظف بولاية الدار البيضاء الكبرى يشهر "الصاك" في وجه الفنانة الشعبية الداودية بمهرجان تيفاوين وهكذا كان ردها
- هام للجالية المغربية التي تخطط للقدوم إلى المملكة عبر الطرقات الإسبانية
- خبير أمريكي : جنوب إفريقيا تلعب بالنار بخصوص قضية الصحراء المغربية
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟