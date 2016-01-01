استنفار بمطار محمد الخامس بعد اندلاع حريق بطائرة جزائرية (فيديو)

أخبارنا المغربية : متابعة

اندلع حريق أمس الجمعة في الجناح الأيسر لطائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية بمطار الدار البيضاء أثناء محاولة الاقلاع.

و حسب معطيات أوردتها صحف جزائرية، فإن الطائرة التي كانت تضمن الرحلة دار البيضاء الجزائر، نشب فيها حريق في جناحها الأيسر، وهو الحادث الذي استنفر سيارات الإطفاء والإسعاف التي سيطرت عليه دقائق قليلة من نشوبه.

و خلف الحادث ذعرا كبيرا وحالة هيستيرية لدى المسافرين، بعدما تم إلغاء رحلتهم ، علما أن هذه الطائرة كان قد اشتكى منها مسافرون قدموا من المغرب إلى الجزائر الأسبوع الماضي نظرا لحالتها الكارثية.



