البيضاء .. اعتقال مسافرين من فنزويلا حاولا تهريب كوكايين داخل أمعائهما
علم لدى منطقة أمن مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء أنه جرى، أمس الجمعة، وضع مسافرين من جنسية فنزويلية رهن الحراسة النظرية، وذلك على خلفية حجز كيلوغرام و 890 غراما من مخدر الكوكايين بحوزتهما.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيهما، البالغين من العمر 35 و 43 سنة ، بعد وصولهما بتاريخ 10 يوليوز الجاري على متن رحلة جوية قادمة من ساوباولو، حيث أظهر الفحص الطبي وجود أجسام غريبة داخل أمعائهما، عبارة عن كبسولات يرجح أنها تحتوي على مخدر الكوكايين.
وأضاف أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد إلى غاية استخراج كامل كمية المواد المخدرة، وذلك في انتظار تقديمهما أمام العدالة.
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