النيران تلتهم أشجار الزيتون والوقاية المدنية تتدخل وتجنب انتقالها لضيعات مجاورة (صور)
أخبارنا المغربية - جمال مايس
اندلعت النيران قبل عصر اليوم السبت بأشجار للزيتون بمنطقة امغيلة ببني ملال ، واتت على حوالي 20 شجرة ، حيث تدخلت عناصر الوقاية المدنية في الوقت المطلوب وأخمدت الحريق وجنبت انتقاله إلى باقي الأشجار بالضيعات المجاورة.
هذا ولم تعرف أسباب الحريق لحد الان، ورجحت مصادرنا أن تكون الحرارة المفرطة سببا في اندلاعه.
وتشهد بني ملال وضواحيها بين الفينة والأخرى نشوب حرائق متفرقة غالبا ما تخلف خسائر مادية .
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