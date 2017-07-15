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التحقيق مع إمام مسجد بإقليم الناظور بسبب " دجاجتين "

بواسطة أخبارنا المغربية 28 دقيقة مضت
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التحقيق مع إمام مسجد بإقليم الناظور بسبب " دجاجتين "

أخبارنا المغربية : متابعة

استدعت السلطات المحلية بكبدانة، يوم أمس الجمعة، إمام مسجدٍ بدوار "أولاد الهادي" الكائن تحت نفوذ جماعة قرية أركمان بإقليم الناظور، بغية استنطاقه بخصوص "دجاجتين" !

موقع "ناظورسيتي" الذي أورد تفاصيل هذه الواقعة الغريبة التي تناقلها سكان منطقة كبدانة بالناظور،  أوضح أن مواطناً يقطن بجوار مسجد الدوّار السالف الذكر، تقدّم بشكاية بخصوص دجاجتين تعودان في ملكية الإمام، تسرحان بشكل يومـي داخل حيّز قطعة أرضه ممّـا تعمل على إتلاف مزروعاتـه.

و حسب المصدر ذاته، فـإنّ التحقيق الاستنطاقي مع الإمام المعني بالأمـر، باعتباره صاحب "الدجاجتين"، أفضى إلى عدم السّماح لـه بتربية الدواجن داخل منزله الكائن بمبنى المسجد ذاته، وهو ما جاء منسجما مع قرار لجنة المسجد منع الإمام من هذه الممارسات.

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1 | ابراهيم
بينما يسطو الشوباني على هكتارات جهة درعة تافيلالت ولا يستدعيه احد ولا يحاسب.....
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2017/07/15 - 09:33
2 | مغربي
لاحولا و لا قوة الا بالله
من شر البلية ما يضحك
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2017/07/15 - 09:34
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

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