تيزنيت...توقيف جندي داخل ثكنة عسكرية متلبسا بحيازة وترويج المخدرات
أخبارنا المغربية:أحمد الهلالي
كشف مصدر مطلع لموقع "أخبارنا المغربية" عن توقيف مصالح الأمن بمدينة تيزنيت، امس الجمعة ،لجندي على خلفية تورطه في ترويج مخدر الشيرا.
وجاء توقيف المشتبه فيه داخل ثكنة عسكرية بعد توصل عناصر الشرطة القضائية بتزنيت بمعلومات تفيد بتواجد جندي يقوم بترويج مخدر الشيرا لتنتقل على إثرها المصالح الأمنية لمكان تواجده وتقوم بتوقيفه متلبسا بحيازة كمية جد هامة من مخدر "الحشيش" مجزأة لقطع كان المعني بالأمر بصدد توجيهها لزبائنه.
هذا وتمت إحالة المشتبه فيه على المصلحة الولائية بتزنيت من أجل إخضاعه للإستنطاق التفصيلي قبل تقديمه أمام أنظار وكيل الملك بالمنسوب له.
شاشة أخبارنا
مع أو ضد : صاحب مقهى يلزم زبائنه على تجديد " الكونسوماسيون " على رأس كل ساعة أو المغادرة ( الصورة )
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية تداول نشطاء بالفيسبوك ، صورة مثيرة للجدل ، لفاتورة مقهى توجد بمدينة الدار البيضاء ، و بالضبط بعين الشق ، حيث ... تفاصيل أكثر
- موظف بولاية الدار البيضاء الكبرى يشهر "الصاك" في وجه الفنانة الشعبية الداودية بمهرجان تيفاوين وهكذا كان ردها
- هام للجالية المغربية التي تخطط للقدوم إلى المملكة عبر الطرقات الإسبانية
- هبوط طائرة أجنبية بشاطئ شمال أكادير يستنفر الأجهزة الأمنية وهذه هي التفاصيل
- خبير أمريكي : جنوب إفريقيا تلعب بالنار بخصوص قضية الصحراء المغربية
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟