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تيزنيت...توقيف جندي داخل ثكنة عسكرية متلبسا بحيازة وترويج المخدرات

بواسطة أخبارنا المغربية 56 دقيقة مضت
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تيزنيت...توقيف جندي داخل ثكنة عسكرية متلبسا بحيازة وترويج المخدرات

 

أخبارنا المغربية:أحمد الهلالي

كشف مصدر مطلع لموقع "أخبارنا المغربية" عن توقيف مصالح الأمن بمدينة تيزنيت، امس الجمعة ،لجندي على خلفية تورطه في ترويج مخدر الشيرا.

وجاء توقيف المشتبه فيه داخل ثكنة عسكرية بعد توصل عناصر الشرطة القضائية بتزنيت بمعلومات تفيد بتواجد جندي يقوم بترويج مخدر الشيرا لتنتقل على إثرها المصالح الأمنية لمكان تواجده وتقوم بتوقيفه متلبسا بحيازة كمية جد هامة من مخدر "الحشيش" مجزأة لقطع كان المعني بالأمر بصدد توجيهها لزبائنه.

هذا وتمت إحالة المشتبه فيه على المصلحة الولائية بتزنيت من أجل إخضاعه للإستنطاق التفصيلي قبل تقديمه أمام أنظار وكيل الملك بالمنسوب له.

 

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