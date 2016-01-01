أخيرا...سكان الحي يوقعون بلص احترف سرقة الأحذية "الفاخرة فقط" من أحد مساجد تطوان

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

بات بإمكان مرتادي مسجد الأمة بتطوان أن ينعموا بصلاتهم دون أن يكون بالهم مشغول بالأحذية التي تركوها خلف ظهرهم ، بعدما تمكن شباب الحي من الإيقاع بأشهر لص أحذية بالمدينة ككل والذي كان متخصصا في اصطياد الأحذية الفاخرة من ذاخل المسجد المذكور.

الكمين الذي تم نصبه اليوم للص أتى أكله، حيث تفرق الشبان في مختلف أرجاء المسجد آملين أن تأتي "الطريدة" والتي اعتادت القيام بهجمة خاطفة ومن تم الاختفاء ليومين أو ثلاثة، إذ حضر المبحوث عنه وتظاهر بالاستعداد للصلاة بينما هو يبحث بعينيه بدقة عن الصيد الثمين، ليختار أفخم ما تركه المصلون ويحاول الفرار، لكنه وجد نفسه هذه المرة محاصرا ولا مفر له.

للإشارة فإن اللص لم يختر هذا المسجد صدفة، بل بعد دراسة دقيقة، لكونه يقع بالقرب من سوقة سانية الرمل الذي يعد الأكبر بتطوان ويأتي إليه الناس من المناطق القريبة للتسوق، وبالتالي فإن نوعية الأحذية تكون ذات قيمة مرتفعة، إذ سبق وأن فقد أحد المصلين حذاء تبلغ قيمته حوالي مليون سنتيم، لكونه صنع خصيصا له وبمعايير طبية بسبب المرض الذي يعاني منه على مستوى القدمين.