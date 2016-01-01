درك الصخيرات يوقع باخطر مجرم سجلت ضده ازيد من 20 شكاية
عبدالاله بوسحابة: أخبارنا المغربية
علمنا في موقع " أخبارنا المغربية " وفق مصادر مطلعة أن درك الصخيرات ، سرية عين الحياة، تمكنوا بعد نصب كمين محكم من إلقاء القبض على مجرم خطير يدعى " و. ح " و الذي سجلت ضده ما يزيد عن 20 شكاية ، تتراوحت بين السرقة بالعنف و الضرب و الجرح .
الخبر استقبلته ساكنة الصخيرات بكثير من الفرح ، خاصة أن الموقوف أضحى البعبع الذي يرعب الجميع بفعل جرائمه المستمرة ، حيث اكدت نفس المصادر ان مصالح الدرك الملكي قد باشرت تحقيقاتها مع الجاني قبل عرضه على أنظار السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة ، حال استكمال مدة الحراسة النظرية.
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