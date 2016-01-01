الرئيسية | حوادث وقضايا | بالصور النيران تلتهم حافلة للنقل العمومي بمدينة العيون

بالصور النيران تلتهم حافلة للنقل العمومي بمدينة العيون

بواسطة أخبارنا المغربية 20 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بالصور النيران تلتهم حافلة للنقل العمومي بمدينة العيون

أخبارنا المغربية ــ أحمد الهيلالي

شب حريق مهول مساء اليوم السبت بحافلة للنقل العمومي بمدخل مدينة المرسى جنوب العيون ، غير بعيد عن الطريق الوطنية رقم 1.

ورجحت مصادر "أخبارنا المغربية" أن تكون الحرارة المفرطة التي تجتاح المنطقة إضافة إلى الحالة المكانيكية المهترئة للحافلة سببا في الحريق.

هذا ولحسن الحظ لم يخلف الحادث أية خسائر في الأرواح بإستثناء خسائر مادية فادحة لحقت بالحافلة التي إحترقت عن آخرها بالرغم من تدخل رجال الوقاية المدنية الذين عملوا كل ما في وسعهم من أجل السيطرة على الحريق إلا أن قوة النيران حالت دون تمكنهم من إنقاذ الحافلة.

وفور علمها بالحادث هرعت المصالح الأمنية إلى عين المكان وقامت بفتح تحقيق لمعرفة حيثيات وملابسات الحريق.

 
مجموع المشاهدات: 1378 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات