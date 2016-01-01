بالصور النيران تلتهم حافلة للنقل العمومي بمدينة العيون

أخبارنا المغربية ــ أحمد الهيلالي

شب حريق مهول مساء اليوم السبت بحافلة للنقل العمومي بمدخل مدينة المرسى جنوب العيون ، غير بعيد عن الطريق الوطنية رقم 1.

ورجحت مصادر "أخبارنا المغربية" أن تكون الحرارة المفرطة التي تجتاح المنطقة إضافة إلى الحالة المكانيكية المهترئة للحافلة سببا في الحريق.

هذا ولحسن الحظ لم يخلف الحادث أية خسائر في الأرواح بإستثناء خسائر مادية فادحة لحقت بالحافلة التي إحترقت عن آخرها بالرغم من تدخل رجال الوقاية المدنية الذين عملوا كل ما في وسعهم من أجل السيطرة على الحريق إلا أن قوة النيران حالت دون تمكنهم من إنقاذ الحافلة.

وفور علمها بالحادث هرعت المصالح الأمنية إلى عين المكان وقامت بفتح تحقيق لمعرفة حيثيات وملابسات الحريق.