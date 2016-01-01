بزاف هدشي... مستعجلات بني ملال يستقبل 5 حالات للسعات العقارب في يوم واحد
أخبارنا المغربية ــ جمال مايس
أفادت مصادر مطلعة ل"أخبارنا" أن قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي ببني ملال ، استقبل أمس السبت 5 حالات للسعات العقارب اثنين من فم أودي وادوز و3 من مناطق متفرقة ، حيث قدمت لهم الاسعافات الأولية ، ماعدا حالة واحدة وصفت بالحرجة تم إدخالها لقسم الانعاش.
ولا يزال مشكل غياب المصل المضاد للعقارب بالمستشفيات يطرح تساؤلات لاسيما وأن وزارة الصحة أكدت أنه غير متوفر وغير فعال .
وكانت حالتين رجل من الفقيه بن صالح وفتاة من أزيلال قد لقيا مصرعهما بداية شهر يوليوز بسبب لسعتين لعقربين .
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