بزاف هدشي... مستعجلات بني ملال يستقبل 5 حالات للسعات العقارب في يوم واحد

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

أفادت مصادر مطلعة ل"أخبارنا" أن قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي ببني ملال ، استقبل أمس السبت 5 حالات للسعات العقارب اثنين من فم أودي وادوز و3 من مناطق متفرقة ، حيث قدمت لهم الاسعافات الأولية ، ماعدا حالة واحدة وصفت بالحرجة تم إدخالها لقسم الانعاش.

ولا يزال مشكل غياب المصل المضاد للعقارب بالمستشفيات يطرح تساؤلات لاسيما وأن وزارة الصحة أكدت أنه غير متوفر وغير فعال .

وكانت حالتين رجل من الفقيه بن صالح وفتاة من أزيلال قد لقيا مصرعهما بداية شهر يوليوز بسبب لسعتين لعقربين .