الرئيسية | حوادث وقضايا | بزاف هدشي... مستعجلات بني ملال يستقبل 5 حالات للسعات العقارب في يوم واحد

بزاف هدشي... مستعجلات بني ملال يستقبل 5 حالات للسعات العقارب في يوم واحد

بواسطة أخبارنا المغربية 35 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بزاف هدشي... مستعجلات بني ملال يستقبل 5 حالات للسعات العقارب في يوم واحد

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

أفادت مصادر مطلعة ل"أخبارنا" أن قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي ببني ملال ، استقبل أمس السبت 5 حالات للسعات العقارب اثنين من فم أودي وادوز و3 من مناطق متفرقة ، حيث قدمت لهم الاسعافات الأولية ، ماعدا حالة واحدة وصفت بالحرجة تم إدخالها لقسم الانعاش.

ولا يزال مشكل غياب المصل المضاد للعقارب بالمستشفيات يطرح تساؤلات لاسيما وأن وزارة الصحة أكدت أنه غير متوفر وغير فعال .

وكانت حالتين رجل من الفقيه بن صالح وفتاة من أزيلال قد لقيا مصرعهما بداية شهر يوليوز بسبب لسعتين لعقربين .

مجموع المشاهدات: 215 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات