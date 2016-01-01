"الرفيسة" ترسل 8 أشخاص من أسرة واحدة إلى المستعجلات
أخبارنا المغربية ــ جمال مايس
علمت "أخبارنا" من مصدرها أن 8 أشخاص من أسرة واحدة ينحذرون من أولاد عبد الله إقليم الفقيه بن صالح ، نقلوا ليلة أمس في حالة خطيرة إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال ، على إثر تسمم أصيبوا به جراء وجبة عشاء "الرفيسة" ، حيث قدمت لهم الاسعافات الأولية وتم انقاذ حياتهم .
ووفق المصدر فأفراد الأسرة تتراوح أعمارهم مابين سنة و50 سنة ، وحالتهم مستقرة ، حيث من المرجح أن تكون مادة ما مسمومة اختلطت مع الأكل "الرفيسة" وتسببت في اصابة الجميع .
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