"الرفيسة" ترسل 8 أشخاص من أسرة واحدة إلى المستعجلات

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

علمت "أخبارنا" من مصدرها أن 8 أشخاص من أسرة واحدة ينحذرون من أولاد عبد الله إقليم الفقيه بن صالح ، نقلوا ليلة أمس في حالة خطيرة إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال ، على إثر تسمم أصيبوا به جراء وجبة عشاء "الرفيسة" ، حيث قدمت لهم الاسعافات الأولية وتم انقاذ حياتهم .

ووفق المصدر فأفراد الأسرة تتراوح أعمارهم مابين سنة و50 سنة ، وحالتهم مستقرة ، حيث من المرجح أن تكون مادة ما مسمومة اختلطت مع الأكل "الرفيسة" وتسببت في اصابة الجميع .