عاجل... فرقة مسرحية تعمل مع المنياري تتعرض لحادثة سير مميتة
أخبارنا المغربية - جمال مايس
أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن فرقة مسرحية من بني ملال كانت في لقاء مسرحي بالرباط رفقة الفنان المغربي المنياري عبد الرحيم والمخرج عمر جدلي ، وبعد عودتهم على متن سيارة "ميني بيس" تعرضوا لحادثة سير خطيرة بطريق الرماني، حيث توفي على الفور شاب يسمى جمال ، ونقل 3 اخرين الى المستعجلات حالة اثنين منهم حرجة وهما الفنان الفيلالي والسائق ، فيما اصيب الفنان الرابع بجروح خفيفة.
هذا وخلف الخبر صدمة كبيرة في صفوف العاملين بدار الثقافة ببني ملال وللفنان المنياري والمخرج جدلي ، نظرا لاخلاق الراحل الطيبة ،وكذا لاصابات باقي زملائه.
وفي هذه الاثناء يقوم كل من المخرج عمر جدلي والفنان المنياري بالاجراءات الادارية لنقل جثمان الضحية لبني ملال .
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