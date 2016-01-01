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عاجل... فرقة مسرحية تعمل مع المنياري تتعرض لحادثة سير مميتة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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عاجل... فرقة مسرحية تعمل مع المنياري تتعرض لحادثة سير مميتة

أخبارنا المغربية - جمال مايس  

أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن فرقة مسرحية من بني ملال كانت في لقاء مسرحي بالرباط رفقة الفنان المغربي المنياري عبد الرحيم والمخرج عمر جدلي  ، وبعد عودتهم على متن سيارة "ميني بيس" تعرضوا لحادثة سير خطيرة بطريق الرماني، حيث توفي على الفور  شاب يسمى جمال ، ونقل 3 اخرين الى المستعجلات حالة اثنين منهم حرجة وهما الفنان الفيلالي والسائق ، فيما اصيب الفنان الرابع بجروح خفيفة.

هذا وخلف الخبر صدمة كبيرة في صفوف العاملين بدار الثقافة ببني ملال وللفنان المنياري والمخرج جدلي ، نظرا لاخلاق الراحل الطيبة ،وكذا لاصابات باقي زملائه.

وفي هذه الاثناء يقوم كل من المخرج عمر جدلي والفنان المنياري بالاجراءات الادارية لنقل جثمان الضحية لبني ملال .

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