بالتفاصيل...جريمة شرف تنهي حياة شاب عشريني بالدار البيضاء
أخبارنا المغربية : العربي المرضي
اهتتزت منطقة الهراويين بالدار البيضاء اليوم الأحد على وقع جريمة بشعة راح ضحيتها شاب في 21 من العمر بعد تلقيه طعنات قاتلة على يد شقيق عشيقته.
مصادر محلية قالت أن الضحية كان على علاقة غرامية بشقيقة الجاني، وهو الأمر الذي لم يقبله هذا الأخير بعدما شعر أن هيبته وسمعته قد تلطخت وسط الحي، ليقرر رصد تحركات أخته إلى أن ضبطها في منطقة خلاء مع المدعو حسن، لقوم بإزهاق روحه ويفر إلى وجهة مجهولة.
للإشارة فإن كلا من القاتل والضحية ينحدران من نفس المنطقة ويقطنان بالحي ذاته.
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