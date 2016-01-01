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وقع بالقنيطرة .. مقتل موظف وانتحار زوجته الثانية بحقنة سامة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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وقع بالقنيطرة .. مقتل موظف وانتحار زوجته الثانية بحقنة سامة

أخبارنا المغربية : متابعة

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، على الوكيل العام للملك، منتصف الأسبوع الماضي، تقريرا إخباريا مثيرا، يتعلق بالعثور على جثة موظف بالمعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي، الكائن بحي الفورات، بمحيط منزله الوظيفي وسط الحديقة التابعة للمعهد.

و حسب الخبر الذي أوردته يومية "الصباح" ، أجرت الضابطة القضائية بحثا في الموضوع فاكتشفت أن الموظف المقتول متزوج من امرأتين، وعند الشروع في الاستماع إلى زوجته الأولى توصل المحققون بخبر انتحار زوجته الثانية، عن طريق حقنة سامة ونقلها إلى مصحة خاصة ثم حصلت الضابطة القضائية على تقرير طبي يفيد أن وفاتها ناتجة عن حقن سامة.

هذا ، و قد عثر على الموظف مقتولا وعلى جثته أثار تعذيب وعنف، وما تزال الشرطة تواصل أبحاثها لتحديد ملابسات هذه الجريمة. 

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