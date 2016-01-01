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إستئنافية أكادير تنظر اليوم في قضية إغتصاب شقيق رئيس جماعة لمسنة بتافراوت

بواسطة أخبارنا المغربية 2 دقيقة مضت
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إستئنافية أكادير تنظر اليوم في قضية إغتصاب شقيق رئيس جماعة لمسنة بتافراوت

أخبارنا المغربية : أحمد الهلالي

يمثل صباح اليوم الإثنين امام محكمة الإستئناف بأكادير شقيق رئيس جماعة بضواحي تافراوت عقب تورطه في جريمة إغتصاب مسنة .

وكشفت مصادر "أخبارنا المغربية" أن الجاني قام باستغلال ذهاب سكان أحد دواوير تافراوت للمسجد ليلة القدر الماضي لأداء شعائرهم الدينية فاقتحام منزل سيدة تسعينية وفاجئها داخل غرفة نومها ووجها لها ضربات كانت كفيلة بجعلها ترضخ للأمر الواقع.

ليجردها من ملابسها ويغتصبها بوحشية دون الإكثرات لصرخاتها وتوسلاتها له، وبعد أن قضى وطره فر إلى وجهة غير معلومة.

وأضافت ذات المصادر أن عناصر الدرك الملكي بمركز تافراوت فور توصلها بشكاية من الضحية باشرت تحرياتها وأبحاثها التي قادت إلى الوصول إلى مكان الجاني وتم توقيفه لتقديمه أمام أنظار المحكمة.

 

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