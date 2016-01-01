مصرع شخصين وإصابة ثمانية آخرين في حادثة سير بالخميسات
لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثمانية آخرون بجروح متفاوتة في حادثة سير وقعت مساء أمس الأحد على الطريق الجهوية رقم 409 التي تربط بين جماعة آيت يدين ومدينة الخميسات، حسب ما علم لدى السلطات المحلية.
وأفادت المصادر ذاتها، أن الحادث الذي وقع حوالي الساعة العاشرة والنصف من مساء أمس، نجم عن اصطدام سيارة أجرة كبيرة وسيارة من نوع (بيكاب)، مما تسبب في مصرع سائق سيارة الأجرة وأحد الركاب حيث لفظا أنفاسهما الأخيرة أثناء نقلهما إلى المستشفى، فيما أصيب ثمانية أشخاص من ركاب السيارتين بجروح متفاوتة، اثنان منهما تم نقلهما للمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، وتم نقل باقي المصابين إلى المستشفى الإقليمي بالخميسات لتلقي الإسعافات الضرورية.
وأضافت المصادر، أن عناصر الدرك الملكي التابعين لسرية آيت يدين فتحوا تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث.
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