الرئيسية | حوادث وقضايا | عاجل... هجوم على طبيب المستعجلات بالسلاح الأبيض وهذا ماوقع

عاجل... هجوم على طبيب المستعجلات بالسلاح الأبيض وهذا ماوقع

بواسطة أخبارنا المغربية 44 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
عاجل... هجوم على طبيب المستعجلات بالسلاح الأبيض وهذا ماوقع

أخبارنا المغربية - جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا" ان شخصان دخلا صباح اليوم الاثنين الى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي ببني ملال ، وطلبا من الطبيب المداوم وصفة لدواء الطب النفسي  ، حيث أخبرهما أنه ليس من اختصاصه وعليهما التوجه إلى مصلحة الأمراض النفسية ، وهو ما لم يستسغه الشابان ليدخلا مع الطبيب في مشادات كلامية ، ويشهرا في وجهه سلاحا أبيضا عبارة عن سكين من الحجم الكبير ، وشفرة حلاقة ، ولولا دفاع الطبيب عن نفسه بكرسي اضافة الى تدخل بعض المواطنين لوقع ما لا يحمد عقباه.

هذا ووفق ذات المصادر فالشابين فرا من المستعجلات الى وجهة غير معروفة، فيما توجه الطبيب قبل قليل نحو مخفر الشرطة ووضع شكاية في موضوع الاعتداء .

مجموع المشاهدات: 1001 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات