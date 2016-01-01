عاجل... هجوم على طبيب المستعجلات بالسلاح الأبيض وهذا ماوقع

أخبارنا المغربية - جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا" ان شخصان دخلا صباح اليوم الاثنين الى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي ببني ملال ، وطلبا من الطبيب المداوم وصفة لدواء الطب النفسي ، حيث أخبرهما أنه ليس من اختصاصه وعليهما التوجه إلى مصلحة الأمراض النفسية ، وهو ما لم يستسغه الشابان ليدخلا مع الطبيب في مشادات كلامية ، ويشهرا في وجهه سلاحا أبيضا عبارة عن سكين من الحجم الكبير ، وشفرة حلاقة ، ولولا دفاع الطبيب عن نفسه بكرسي اضافة الى تدخل بعض المواطنين لوقع ما لا يحمد عقباه.

هذا ووفق ذات المصادر فالشابين فرا من المستعجلات الى وجهة غير معروفة، فيما توجه الطبيب قبل قليل نحو مخفر الشرطة ووضع شكاية في موضوع الاعتداء .