عاجل... هجوم على طبيب المستعجلات بالسلاح الأبيض وهذا ماوقع
أخبارنا المغربية - جمال مايس
أفادت مصادر ل"أخبارنا" ان شخصان دخلا صباح اليوم الاثنين الى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي ببني ملال ، وطلبا من الطبيب المداوم وصفة لدواء الطب النفسي ، حيث أخبرهما أنه ليس من اختصاصه وعليهما التوجه إلى مصلحة الأمراض النفسية ، وهو ما لم يستسغه الشابان ليدخلا مع الطبيب في مشادات كلامية ، ويشهرا في وجهه سلاحا أبيضا عبارة عن سكين من الحجم الكبير ، وشفرة حلاقة ، ولولا دفاع الطبيب عن نفسه بكرسي اضافة الى تدخل بعض المواطنين لوقع ما لا يحمد عقباه.
هذا ووفق ذات المصادر فالشابين فرا من المستعجلات الى وجهة غير معروفة، فيما توجه الطبيب قبل قليل نحو مخفر الشرطة ووضع شكاية في موضوع الاعتداء .
شاشة أخبارنا
كنز القذافي المدفون يسيل لعاب سكان مدينة خنيفرة
انشغل سكان مدينة “خنيفرة” بقصة كنز الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، المدفون بأحد منازل المدينة، وبدأ الباحثون عن الكنوز التنقيب فعليًا عنه، بعدما صدقوا القصة ... تفاصيل أكثر
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟