معتقلو الريف يدخلون في إضراب عن الطعام تحت شعار "الحرية" أو "الشهادة"
نورالدين ثلاج أخبارنا المغربية
دشن معتقلو "حراك الريف" بسجني الدار البيضاء و الحسيمة اليوم الاثنين 17 يوليوز، إضرابهم المفتوح عن الطعام، وذلك تنفيذا للوعيد الذي هددوا به، في بلاغ سابق لهم.
وقالت مصادر صحافية من الحسيمة إن المعتقلين، اكتفوا بشرب الماء والسكر، مضيفة أن عائلاتهم سيزورونهم ، الأربعاء المقبل.
واختار المعتقلون شعارا لإضرابهم "الحرية أو "الشهادة" ، في إشارة إلى أنهم لن يرفعوا إضرابهم إلا في حالتين وهي البراءة من التهم المنسوبة إليهم والإفراج عنهم، أو "الاستشهاد" .
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