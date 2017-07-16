الرئيسية | حوادث وقضايا | لصوص يسرقون دراجة نارية من الحجم الكبير بطريقة احترافية وصاحبها يطالب بالقبض عليهم

لصوص يسرقون دراجة نارية من الحجم الكبير بطريقة احترافية وصاحبها يطالب بالقبض عليهم

بواسطة أخبارنا المغربية 45 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
لصوص يسرقون دراجة نارية من الحجم الكبير بطريقة احترافية وصاحبها يطالب بالقبض عليهم

جمال مايس - أخبارنا المغربية 

أقدم لصوص على سرقة دراجة نارية من نوع t.max من الحجم الكبير من أمام شارع العيون ببني ملال ، وذلك بطريقة احترافية وباستعمال حسب ما قاله الضحية مفتاح أصلي ، حيث شغلوا المحرك بسرعة فائقة ولاذوا بالفرار على متن الدراجة المسروقة.

وطالب صاحب الدراجة من السلطات الأمنية ببني ملال وعلى رأسها والي الأمن ورئيس الشرطة القضائية باعطاء أوامرهم لعناصر الشرطة للقبض عن هذا اللص ، وأكد أن كاميرا للمراقبة لبعض المحلات ضبطت السارق وهو ينفذ عملية السرقة ، وطالب المحققين بالاستعانة بالتسجيلات للتعرف على هوية الفاعل.

جدير بالذكر أن بني ملال تنامت فيها ظاهرة السرقة للدراجات النارية ، وكانت الشرطة القضائية قد ألقت القبض على عصابة متخصصة في سرقة الدراجات ، إلا أن الظاهرة لا تزال في استمرار رغم مجهودات رجال الأمن.

مجموع المشاهدات: 604 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات