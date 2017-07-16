لصوص يسرقون دراجة نارية من الحجم الكبير بطريقة احترافية وصاحبها يطالب بالقبض عليهم
جمال مايس - أخبارنا المغربية
أقدم لصوص على سرقة دراجة نارية من نوع t.max من الحجم الكبير من أمام شارع العيون ببني ملال ، وذلك بطريقة احترافية وباستعمال حسب ما قاله الضحية مفتاح أصلي ، حيث شغلوا المحرك بسرعة فائقة ولاذوا بالفرار على متن الدراجة المسروقة.
وطالب صاحب الدراجة من السلطات الأمنية ببني ملال وعلى رأسها والي الأمن ورئيس الشرطة القضائية باعطاء أوامرهم لعناصر الشرطة للقبض عن هذا اللص ، وأكد أن كاميرا للمراقبة لبعض المحلات ضبطت السارق وهو ينفذ عملية السرقة ، وطالب المحققين بالاستعانة بالتسجيلات للتعرف على هوية الفاعل.
جدير بالذكر أن بني ملال تنامت فيها ظاهرة السرقة للدراجات النارية ، وكانت الشرطة القضائية قد ألقت القبض على عصابة متخصصة في سرقة الدراجات ، إلا أن الظاهرة لا تزال في استمرار رغم مجهودات رجال الأمن.
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